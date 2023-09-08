تستمر حلقات مسلسل "سفاح الجيزة" في خطف انتباه الجمهور أسبوعياً مع موعد عرض حلقتي كل أسبوع على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي وركين سعد وباسم سمرة وحنان يوسف وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل مستوحى من قصة حقيقية لسفاح عرف باسم القذافي فراج ارتكب جرائمه من عام 2015 حتى القبض عليه عام 2020.

يقدم أحمد فهمي في الفيلم شخصية شخص يرتكب عدد من الجرائم، القتل والنصب والاحتيال وانتحال الشخصية، وهو دور مختلف عن جميع أعماله السابقة اختلافا جذرياً، وذلك كان أحد عوامل الجذب التي اعتمد عليها العمل التسويقي للمسلسل، حيث اهتم الجمهور بمشاهدة الشخصية الجديدة التي يقدمها فهمي لأول مرة بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية.

البدايات

أحمد فهمي ممثل وكاتب سيناريو مصري، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كون مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، و قدموا أفلاماً ساخرة موازية للأعمال المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم (رجال لا تعرف المستحيل).

لفتت الفكرة نظر المنتج محمد حفظي، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش و تشبيه" الذي قدم في كل حلقة عمل ساخر موازي لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم بعدها فيلم "ورقة شفرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري.

الثلاثي يحقق نجاحاً سينمائياً

قدم هشام وشيكو وفهمي 3 أفلام متتالية في السينما بعد نجاح فيلم ورقة شفرة، وهم : سمير وشهير وبهير 2010، وبنات العم 2012، والحرب العالمية الثالثة 2014، وكان فيلم سمير وشهير وبهير قفزة كبرى في مسار الثلاثي حيث تصدر الفيلم شباك الإيرادات لأربع أسابيع متوالية وحافظ على المركز الأول بمجموع إيرادات بلغت سبعة ملايين و508 ألف جنيه في تاسع أسابيع عرضه، كان حينها مر 24 أسبوع عرض على فيلم عسل إسود، و19 أسبوع عرض فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وحققا نجاحاً كبيراً أيضاً وقتها.

أما فيلم بنات العم الذي عرض في موسم مليء بالأفلام، فقد حقق 13 مليون جنيه، في نفس الوقت الذي لم تحقق أفلام مثل: واحد صحيح لهاني سلامة 4 مليون جنيه فقط، وجدو حبيبي لمحمود ياسين مليون ونصف المليون، وركلام لغادة عبدالرازق 4 مليون جنيه فقط.

وكان آخر ما قدمه الثلاثي "الفرنجة" على شاشة التلفزيون عام 2015، صرح حينها فهمي أنه اختار الإنفصال بسبب خلافات فنية، وأن العمل يأخذ وقت طويل جداً حتى يصلوا لحلول ترضي جميع الأطراف، وكان أحمد فهمي قد قام ببطولة فيلم "كلب بلدي" وحقق 16 مليون جنيه إيرادات في موسم عرضه، بينما فضل الثنائي هشام ماجد وشيكو الاشتراك سويا في بطولة فيلم "حملة فريزر" وحقق 8 مليون جنيه.

تنوعت بطولات أحمد فهمي بعد إنفصاله عن شيكو وهشام، بين مشاركات في أعمال مع أكرم حسني، مثل مسلسل "ريح المدام" عام 2017 وشاركتهم البطولة مي عمر، و"رجالة البيت" 2020، مع حسني وبيومي فؤاد.

فهمي كاتب سيناريو

أما ككاتب سيناريو مستقل جاءت من خلال كتابة سيناريو فيلم "كده رضا" لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم "ورقة شفرة" وحاز جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه هشام ماجد وشيكو.

كتب فهمي أيضاً أفلام أحمد مكي، "إتش دبور" عام 2008، ومحمد سعد من خلال فيلم "بوشكاش" في نفس العام.

وكتب للنجم كريم عبدالعزيز فيلم "فاصل ونعود" عام 2011، وكتب لنفسه فيلم "كلب بلدي" عام 2016، ومسلسل الرجل العناب عام 2013.

محاولات تغيير الجلد

شارك فهمي في كثير من الأفلام غير الكوميدية سواء كضيف شرف أو شخصيات ثانوية، مثل حملة فرعون مع عمرو سعد، وكازبلانكا مع أمير كرارة، والأصليين مع منة شلبي، وهروب اضطراري مع أحمد السقا وكرارة.

ولكن كشف عن محاولاته الجادة للتغير في عام 2023 من خلال مسلسل "سره الباتع" والذي قدم فيه أول بطولة لعمل درامي بعيد تماما عن الكوميديا، حيث جسد شخصية حامد، شاب بسيط، ينجذب إلى قصة أحد الأولياء، والذي يتواجد مقامه في قرية حامد، ويحاول فك شفرات قصة مقام السلطان التي لا يعلمها أحد بشكل دقيق.

وكان مسلسل "سفاح الجيزة" النقلة النوعية الكبرى في مسيرة فهمي من خلال مسلسل يقدم فيه شخصية قاتل متسلسل دموي، يبتعد كل البعد عن السياق الكوميدي الذي اعتاد فهمي الظهور فيه.