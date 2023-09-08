الصحة: عدم التزام المرأة بالمباعدة بين فترات الحمل يصيبها بهشاشة عظام وأنيميا

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إن الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي انطلقت على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 الثلاثاء الماضي، تأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية على مدار أكثر من 60 عاما، معقبا: «دول كثيرة بدأت معانا في فترة الستينيات وانتهت من حل قضية الزيادة السكانية منذ 15 سنة».

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، المؤشرات على مدار السنوات التسع الماضية بـ «الإيجابية»، لافتا إلى انخفاض عدد المواليد حوالي 500 ألف مولود بعد 2014- العام الأكثر- في نسب المواليد.

كما لفت إلى تراجع متوسط معدل الإنجاب الكلي لعدد الأطفال خلال العمر الإنجابي للمرأة إلى 2.8 قياسا بـ 3.5 مولود وفقا لنتائج المسح الصحي الأخير، مؤكدا أنه على الرغم من التحسن إلا أنه ليس بالكافي، موضحا أن المستهدف بشأن معدل الإنجاب الكلي 2.1 مولود.

وأضاف أن مشكلة الزيادة السكانية تستلزم حرب وعي اتجاه تصحيح المفاهيم المغلوطة التي لا تزال تمثلت موروثا داخل العقول المصرية على سبيل المثال أفضلية الولد عن الفتاة ومفاهيم العزوة، معقبا: «يجب علينا أن ننهي الملف ونحن على أعتاب الجمهورية، عبارة (العيال بتيجي برزقها)؛ مش برزقها أنت بتسأل عليهم يوم القيامة، لأنك بتتحاسب قدام ربنا على الطفل أنه لازم يكون بيحب بلده ومنتج وصحته وتعليمه كويس ومتصالح نفسيا وبيحب المجتمع».

وأضاف أن الوزارة تتبنى المدخل الحقوقي لصحة الأم والطفل من خلال توضيح المزايا والدروس المستفادة من تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الحمل الأول الثاني بحد أدنى 3 سنوات، موضحا: «لو المرأة حملت بعد فترة مباعدة أقل من سنتين بين الطفل وأخيه؛ احتمالية وفاة الطفل الثاني 7 أضعاف مقارنة بفترة المباعدة أكثر من 4 سنين».

وحذر من تعرض المرأة لمخاطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والأنيميا وظهور علامات العجز في عمر مبكرة والولادة المبكرة؛ حال عدم الالتزام بفترات المباعدة بين الحمل الأول والثاني.