كورونا تحرم رئيس الوزراء الإسباني المؤقت من حضور قمة العشرين

تعرض رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز اليوم الخميس، لإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي سيمنعه من حضور قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي بعد غد السبت.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " إكس" ، "تويتر سابقا" ، قال سانشيز / 51 عاما/ مساء اليوم الخميس، :" بعد ظهر اليوم ، ثبتت إصابتي بكوفيد ولن أستطيع السفر إلى نيودلهي لحضور قمة جي 20 ". وأضاف: "إنني بخير".

وقال سانشيز إن كلا من النائبة الأولى لرئيس الحكومة وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس سيمثلان إسبانيا في القمة التي ستنعقد يومي السبت والأحد.

يشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا آخذة في الارتفاع بشكل طفيف. كما أن معظم الإصابات خفيفة بسبب ارتفاع معدلات التطعيم وعليه فإنه من غير المفترض ألا يتم اكتشافها.