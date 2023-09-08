أعلنت مجموعة العمل المناخي "تمرد ضد الإنقراض"، أنها تعتزم أن تغلق الطريق السريع "إيه12"، بشكل دائم، القريب من مباني البرلمان الهولندي، في لاهاي غدا السبت، على الرغم من الحظر.

وأضافت المجموعة أن عملها الاحتجاجي الثامن، الآن سوف يتوقف فقط، إذا قلصت الحكومة الهولندية جميع الدعم الحكومي للوقود الأحفوري.

واتهمت المجموعة الحكومة في لاهاي بأنها فشلت في الوفاء بوعدها بتقليص الإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم للطيران والشحن وتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري وإنتاج النفط.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" أن وزيرة العدل، ديلان يشيلجوز-زيجيريوس دعت المجموعة إلى إلغاء الاحتجاج على الطريق السريع والاحتجاج في مناطق في لاهاي، يتم السماح فيها بالاحتجاجات.

وقال وزير الطاقة الهولندي، روب جيتن إن الحكومة "منشغلة بشكل كبير" بخفض الدعم للوقود الأحفوري.

يذكر أنه خلال احتجاج بشأن المناخ في الطريق السريع "إيه12" في مايو الماضي، تم احتجاز حوالي 1600 محتج بشكل مؤقت.