يرى جيمس بيرس، صحفي ذا أثليتك البريطانية، أن الإبقاء على محمد صلاح في ليفربول منطقيًا أكثر من بيعه والحصول على 150 مليون جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن موقف ليفربول لم يتغير من البداية وأن صلاح ليس للبيع.

قال جيمس بيرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" موقف ليفربول من محمد صلاح لم يتغير، ببساطة لم يكن للبيع".

أضاف بيرس:" وكان شيئًا غريبًا اقتناع البعض في السعودية وبعض الأماكن الأخرى أن ليفربول سيتراجع عن موقفه".

أوضح بيرس:" بقى عامان على عقد صلاح مع ليفربول ولا يوجد وقت لا ستبداله".

أتم بيرس:" كان الإبقاء على صلاح أكثر منطقية من الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني".

رفض ليفربول عرضًا رسميًا من اتحاد جدة لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولم يستسلم الجانب السعودي حتى اللحظات الأخيرة من غلق نافذة الانتقالات في السعودية، أمس الخميس.

وكأن يأمل في التعاقد مع صلاح بتقديمه عرضًا جديدًا يصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني على حد وصف صحيفة "ذا صن" لكن العميد لم يفلح فيما خطط له ليستمر صلاح مع الريدز على الأقل للموسم الحالي.

Liverpool's stance on Mo Salah didn't waver. He simply wasn't for sale. It was strange how convinced some in Saudi and elsewhere were that the club would back down. Two years left on his contract and no time to replace him - keeping him made much more sense than taking £150m.