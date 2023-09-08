جارديان: القوات الحكومية الإثيوبية ارتكبت مجزرة جماعية بحق المدنيين في أمهرة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير مطول لها أمس الخميس، أن الجيش الإثيوبي ارتكب مجازر قتل جماعي بالرصاص للمدنيين في بلدة ماجيتي الريفية شمال شرق إثيوبيا (تابعة لولاية أمهرة)، بعد أسبوعين من القتال العنيف بين الجيش وميليشيا "فانو" سيطر بعدها الجيش الإثيوبي على البلدة في 3 سبتمبر الجاري.

وقال عدة شهود للصحيفة البريطانية إن الجنود الإثيوبيين قتلوا أكثر من 70 مدنيا ونهبوا ممتلكات في البلدة وارتكبوا جرائم عنف جسدي وجنسي. وأضاف ناجون من المذبحة المزعومة أن الضحايا كانوا مزارعين عزل.

*قتل بالرصاص وذعر ونهب

وأفادت يسنيش، امرأة إثيوبية (29 عاما) قتل شقيقاها الصغيران بأن الجنود الإثيوبيين "أجروا عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، بمجرد أن اجتاحوا البلدة"، مضيفة "جاءوا إلى قريتنا في وقت متأخر من بعد الظهر. سألوني وعائلتي أين نخفي أسلحتنا وهددونا".

وتابعت: "قلنا لهم إننا مزارعون أبرياء وليس لدينا أسلحة. عندما لم يعثروا على سلاح بعد تفتيش المنزل، جمعوا شقيقي إلى جانب الشباب في قريتنا وأطلقوا النار عليهم جميعا في رأسهم".

وقالت عالم ألم (35 عاما)، أم لثلاثة أطفال فرت من مسقط رأسها بعد أن شاهدت عمليات القتل: "كان عمي مزارعًا مسنًا لا علاقة له بميليشيا فانو، وقام الجنود بنهب ماشيتنا وقتلوا عمي مع جيران آخرين، كانوا أيضا مزارعين أبرياء".

وأكملت: "نفذ جنود الجيش الإثيوبي عمليات القتل والنهب قائلين إن المزارعين هم من يطعمون مقاتلي ميليشيا فانو".

وعن عمليات النهب، وصف أحد المزارعين، يدعى سهلو (62 عاما)، كيف نهبت القوات الإثيوبية جميع ممتلكاته أثناء عملية التفتيش من منزل إلى منزل، قائلا: "أخذ جنود (رئيس الوزراء الإثيوبي) أبي أحمد بلا رحمة كل ماشيتي والحبوب الغذائية التي خزنتها والأسمدة".

وتابع: "عندما توسلت إليهم أن يتركوا على الأقل عددًا قليلاً من ماشيتي، صفعوني على وجهي. كما نهبوا الماشية من مزارعين آخرين".

"قتلوا زوجي بالرصاص أمامي، ثم قالوا لي أن أدفنه، راكلين جثته (بأقدامهم) وكأنه ليس إنسانا"، هكذا كانت رواية وريكي (49 عاما)، أم لـ5 أطفال، التي رأت زوجها يقتل بالرصاص أمامها.

ووصفت حالة أسرتها المرعوبة من أنباء القتل التي تلقوها من أقاربهم في القرى المجاورة وقالت: "أغلقنا أبوابنا وكنت آمل أن يتركوا منزلنا عندما لا نرد على طرقهم، لكنهم اقتحموا المكان وغضبوا عندما وجدونا في الداخل، واستجوبوا زوجي الذي أوضح لهم أنه مدني وتوسل ألا يقتلوه".

ووفقا لـ"جارديان"، يسود الناجين حالة من الرعب وصفها زورياش، الذي يعيش في ماجيتي، قائلا: "أنا أعيش في خوف كل ساعة يأتي الجنود لتفتيش المنازل أو إيقافي للاستجواب، أنا خائف جدًا من أنهم سيقتلونني بشكل تعسفي".

*بداية اندلاع القتال.. وقلق دولي

واندلع القتال، الشهر الماضي، بين الحكومة والميليشيا - التي كانت حليفة للحكومة في الحرب بإقليم تيجراي حتى انتهت في نوفمبر الماضي - بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن خطط لتفكيك القوات شبه العسكرية الإقليمية واستيعابها في الجيش الوطني، وهو ما رفضته ميليشيا فانو ورفضت تسليم أسلحتها.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد، في 4 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين ظهرت تقارير عن غارات جوية وخسائر في صفوف المدنيين في أنحاء منطقة أمهرة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإثيوبية إلى السماح للمحققين المستقلين ووسائل الإعلام بالوصول دون قيود إلى أمهرة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة أثناء حالة الطوارئ.

كما أعربت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الشهر الماضي، عن قلقها بشأن تدهور الوضع في أمهرة، وأكدت، في بيان، تقارير عن عمليات تفتيش من منزل إلى منزل تجري في أمهرة منذ أوائل أغسطس الماضي.

من جانبهما، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما بشأن القتال في أمهرة والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.