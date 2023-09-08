إيجارات الغرف في لندن تتجاوز ألف جنيه استرليني شهريا للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوزت تكلفة إيجار غرفة بالعاصمة البريطانية لندن ألف جنيه استرليني (1246 دولار) شهريا للمرة الأولى على الاطلاق.

وكشفت بيانات الموقع الإلكتروني "سبير روم" للباحثين عن رفقاء السكن أن متوسط سعر إيجار غرفة واحدة بالعاصمة البريطانية ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 15% ليصل إلى 1013 جنيه استرليني، في زيادة بواقع مثلين عن معدل التضخم في البلاد وارتفاع نسبته 28% عن المتوسط الوطني لأسعار الإيجارات والذي يبلغ 794 جنيه استرليني.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مدير الموقع، مات هاتشينسون، قوله: "لم تعد الأرباح التي يحققها أصحاب العقارات كما كانت قبل 10 أو 15 عاما، وهم يبحثون الآن عن تعويض التكاليف التي يتكبدونها بشكل أو بآخر".

وأضاف أن "معدلات الفائدة ارتفعت مما يؤثر على الرهونات العقارية الخاصة بهم، كما أن هوامش الربح لاصحاب العقارات تراجعت بسبب العديد من التغييرات الضريبية".

ومن جهة أخرى، قالت شركة الإقراض العقاري هاليفاكس أمس الخميس إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 6ر4% خلال أغسطس الماضي، فيما يعد أكبر تراجع للاسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي. آيه.ميديا" عن الشركة القول إن التراجع جاء بعد تسجيل أسعار مرتفعة قياسية في الصيف الماضي.

وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي 279 ألفا و569 جنيه استرليني (348 ألفا و740 دولار)، مما يمثل تراجعا بواقع 14 ألف جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت قيمة العقارات بنسبة 9ر1% على أساس شهري في أغسطس الماضي، مما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ نوفمبر 2022.