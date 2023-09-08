حكومة فنلندا تنجو من تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان

نجت الحكومة الفنلندية، يوم الجمعة، من تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنها، دعت المعارضة إلى إجرائه على خلفية فضيحة عنصرية زعزعت الائتلاف الحاكم منذ توليه السلطة في يونيو الماضي.



وحصل الائتلاف على دعم 106 من أصل 200 عضو بالبرلمان، فيما أيد 65 عضوا إجراء حجب الثقة الذي اقترحته ثلاثة أحزاب معارضة، بحسب وكالة "رويترز".



وبعد أيام من توليها السلطة، كانت الحكومة اليمينية، التي تتألف من أربعة أحزاب، في حالة اضطراب بعدما كشفت وسائل إعلامية فنلندية أن عدة وزراء ينتمون إلى حزب الفنلنديين اليميني المتطرف نشروا تصريحات في الماضي اعتبرها معارضون عنصرية.



والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة، في مسعى للحيلولة دون انهيارها، على تبني سياسة لمكافحة التعصب وطرحتها يوم الأربعاء لمناقشتها في جلسة عامة بالبرلمان.