بايدن يحضر قمة العشرين بالهند بعد سلبية اختباره بكوفيد

جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بكوفيد-19، سلبية اليوم الخميس، ما يسمح له بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد مطلع الأسبوع بالهند.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيت الأبيض أعلن نتيجة الاختبار السلبية الأحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لمغادرة بايدن واشنطن من أجل حضور القمة في نيودلهي، والقيام بزيارة إلى فيتنام.

كانت نتيجة اختبار السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، قد جاءت إيجابية بكوفيد-19 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنها لا تعاني إلا من أعراض طفيفة فقط. وقال مكتبها إن نتيجة اختبارها جاءت سلبية أيضا اليوم الخميس.

كانت نتيجتها الإيجابية، مع ذلك، قد أثارت تساؤلات عما إذا كان الرئيس قد تعرض للعدوى وقد يضطر إلى إلغاء سفره. غير أن نتيجة اختبار بايدن جاءت سلبية الاثنين الماضي وفي الأيام التالية من هذا الأسبوع.