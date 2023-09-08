مقتل شخص وإصابة 12 في هجمات في أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ روسية

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 12 آخرون، في العديد من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ روسية، على أوكرانيا الليلة الماضية.



وكتب سيرهي ليساك، الحاكم العسكري لمنطقة "دنيبروبتروفسك" على تليجرام اليوم الجمعة "التأثير في مدينة كريفي ريه. استهدف الصاروخ مبنى إداريا".



وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد على الإقل وإصابة تسعة آخرين.



وفي شمال أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، تسبب هجوم صاروخي في إلحاق أضرار بـ20 منزلا و8 مركبات، مما أدى لإصابة شخصين، طبقا لما ذكرته قوات الدفاع المدني.



وأصيب شخص واحد في غارة جوية في منطقة "زابوريجيا"، أقصى الجنوب، حسب الحاكم العسكري المحلي.



وكان الجنوب الهدف الرئيسي لهجوم مضاد أوكراني، وتحدث الجيش عن المزيد من التقدم اليوم الجمعة، بالقرب من قرية "روبوتين".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الاثنين الماضي أن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي انطلق في شهر يوليو الماضي، فشل في تحقيق أي تقدم.