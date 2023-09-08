المنتخب المجري يعزز صدارته للمجموعة السابعة بتصفيات أمم أوروبا بالفوز على صربيا

عزز المنتخب المجري صدارته للمجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الصربي إلى فوز 2 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات.

وكانت الجولة ذاتها قد شهدت تعادل ليتوانيا والجبل الأسود 2 /2، في وقت سابق من مساء الخميس.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن منتخب الجبل الأسود صاحب المركز الثالث، فيما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع برصيد نقطتين متفوقا بفارق الأهداف فقط عن متذيل الترتيب منتخب ليتوانيا.

وسجل أتيلا شالاي لاعب منتخب المجر هدف التقدم لصربيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك بارنباس فارجا التعادل للمجر في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 36 سجل ويلي أوبران الهدف الثاني للمنتخب المجري.