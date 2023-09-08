أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني، أنه سيتوقف عن تقديم خدمة التحويلات المالية للشركات من روسيا وبيلاروس وإليهما، في ظل فرض عقوبات وقيود تجارية "غير مسبوقة" على البلدين على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك قوله في بيان إنه "في حين أن إتش.إس.بي.سي اتخذ سلسلة من الإجراءات للانصياع للالتزامات التنظيمية السارية، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التعاطي مع هذه القيود المركبة على الصعيد العالمي".

وأضاف البنك: "بناء على ذلك، قررنا فرض قيود على المدفوعات التجارية للشركات من وإلى روسيا وبيلاروس من خلال البنك".

ويذكر أن بنوكا دولية انسحبت من روسيا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووافق بنك إتش.إس.بي.سي العام الماضي على بيع وحدته في روسيا إلى مصرف إكسبوبنك المحلي. وكان البنك البريطاني يمتلك فرعا واحدا في روسيا لديه أصول بقيمة 90 مليار روبل (6ر1 مليار دولار) و249 موظفا حتى نهاية يونيو 2021.

وقال البنك إن "عملية بيع أعمالنا في روسيا مستمرة، واستكمالها هو رهن بالعديد من الموافقات التنظيمية داخل روسيا".