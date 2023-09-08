اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان

اندلعت اشتباكات مساء الخميس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات إسلامية.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وشهد المخيم حركة نزوح لبعض العائلات باتجاه مدينة صيدا الجنوبية.

وأعلن عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، في تصريح له مساء الخميس لقناة "الجديد" المحلية، عن نجاح المساعي لوقف إطلاق النار، مضيفاً " هناك وقف لإطلاق النار قريب جداً في مخيم عين الحلوة".

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شهد في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت حوالي أسبوع، وأسفرت عن استشهاد 11 شخصاً وسقوط أكثر من ستين جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في 22 أغسطس الماضي، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 يوليو الماضي.