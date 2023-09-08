نيمار: فكرت في الاعتزال دوليا بعد المونديال

كشف نيمار أن دعم أسرته كان السبب وراء قرار استمراره في المنتخب البرازيلي بعدما كان يفكر في اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج من مونديال 2022 في قطر.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي الخميس خلال معسكره مع منتخب البرازيل استعدادا للجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 "نعم، كنت مترددا بشأن العودة للمنتخب. ولكن بعد ضغط أصدقائي وأسرتي بدأت أعيد التفكير فيما حققته في المنتخب. هنا يوجد الكثير من الضغط والانتقادات تجعلك تشعر بالحزن ولا تقيم ما حققته. ولكن الأسرة تجعلك ترى أن الأمر يستحق الاستمرار وتحمل هذه الانتقادات".

وأشار نيمار إلى أنه يلعب مع المنتخب منذ 13 عاما، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بمشواره مع "راقصي السامبا" وبمشاركته في ثلاث نسخ من كأس العالم.

وقال فيما يتعلق بتجربته مع المنتخب الوطني الذي يتطلع من خلاله للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 "أعتقد أنه لا يوجد مال في العالم سيدفع ثمن ذلك".

وتابع "يتبقى ما يزيد بقليل عن ثلاث سنوات. هذا الوقت يمر سريعا للغاية. يجب أن نبدأ في الاستعداد الآن".

وتستضيف البرازيل اليوم منتخب بوليفيا في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة للمونديال.