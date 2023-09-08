 معهد إيفو: حوالي 17% من ساعات العمل في ألمانيا تتم من المنزل - بوابة الشروق
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معهد إيفو: حوالي 17% من ساعات العمل في ألمانيا تتم من المنزل

ميونخ - د ب أ
نشر في: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 3:30 م

أعلن معهد "إيفو" الألماني لاستطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، أن استطلاعا جديدا للرأي وجد أن 6ر16% من جميع ساعات العمل في ألمانيا تتم الآن من المنزل، حتى مع الأخذ في الاعتبار الوظائف، التي لا يمكن القيام بها عن بعد.

وأضاف المعهد أن الشركات ذكرت أن 25% من الموظفين، يعملون على الأقل جزئيا من المنزل.

وذكر جان - فيكتور اليبور، مؤلف الدراسة، أنه بشكل عام "أقل من نصف الوظائف متوافقة على الإطلاق مع العمل من المنزل".

وأضاف "عندما يكون العمل من المنزل ممكنا، يعمل الموظفون من المنزل بمعدل 5ر1 يوم في الأسبوع".

وأظهرت دراسة معهد "إيفو" أن نسبة ساعات العمل من المنزل تختلف بشكل كبير حسب الصناعة.

وفي مجالي الإعلان وتكنولوجيا المعلومات، يتم تنفيذ حوالي ثلثي الأعمال من المنزل، بينما يصل الرقم في الاستشارات الإدارية إلى حوالي الربع.


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