قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد على إنشاء مصنع لقضبان السكة الحديد في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنه بهذا المصنع الجديد يرتفع عدد مصانع السكك الحديدية إلى ثمانية.



وأشار إلى إنشاء مصنع للصلب بسُمك أكثر من 14 مللي لإنشاء مراكب من خلال قاطرات بقدرة شد 70 طنا، تتيح إنشاء مراكب صغيرة يصل طولها إلى 80 مترا.



ولفت إلى توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قاطرة كبيرة تتيح إنشاء مراكب أكبر، ففي أثناء افتتاح محطة تحيا مصر تم تدشين مركب وادي المملوك التي تم شراؤها من كوريا الجنوبية، لكن الرئيس السيسي سأل عن إمكانية إنشاء مراكب مماثلة.



وتابع: «قلت للرئيس الخبرة ممكن تكون موجودة وممكن نستعين بأي حد يساعدنا.. لكن المشكلة تكمن في الحديد بتاع بدن المركب.. مصانع الحديد والصلب المصرية تنتج مقاسات أقل من المطلوب».



ونوه بأن المراكب الكبيرة تحتاج ألواح صلب بمقاسات كبيرة وسُمك كبير، موضحا أن الرئيس وجه بإنشاء مصنع للصلب المطلوب، فتم التواصل مع الشركات المصرية بعد تقديم دراسة متكاملة في هذا الصدد لإنهاء المشروع سريعا.