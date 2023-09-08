المجلس العسكري في الجابون يعين ندونج سيما رئيسا انتقاليا للوزراء

أعلن القائد العسكري للجابون، بريس أوليجي نجويما، تعيين ريمون ندونج سيما رئيسا انتقاليا للوزراء ، ليعيد بذلك الخبير الاقتصادي إلى المنصب الذي كان يشغله في ظل الرئيس المخلوع علي بونجو في الفترة من عام 2012 إلى 2014، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إنه تم إذاعة نبأ تعيين سيما (68 عاما) في بيان تم تلاوته على شاشات التلفزيون الرسمي للجابون . وتحول سيما فيما بعد إلى دائرة النقد اللاذع لحكومة بونجو، وكان مرشحا في انتخابات عام 2016 وجزءا من ائتلاف المعارضة في انتخابات 2023 متحديا بذلك بونجو.

وفي خطاب تنصيبه كرئيس انتقالي في الرابع من سبتمبر الجاري، تعهد نجويما بتشكيل حكومة تضم مدنيين بهدف منح"الجميع سببا للأمل في حياة أفضل".

ويسعى نجويما إلى إجراء استفتاء على دستور جديد، وإصلاح القانون الانتخابي للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " واستعادة الحكم المدني بعد فترة انتقالية غير محددة.

ووضع الجيش، الذي استولى على السلطة في 30 أغسطس الماضي، بونجو رهن الإقامة الجبرية وألغى الانتخابات التي منحته فترة ولاية ثالثة. وتم إطلاق سراح بونجو لاحقا.