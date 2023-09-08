شعبة الدخان: مكاسب السوق السوداء للسجائر وصلت 100%

طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية، بضرورة سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، وقلب الهرم التوزيعي؛ معللًا ذلك بأنه يتم حل الأزمة بنفس الطرق السابقة أملًا في الوصول لنتيجة مختلفة تساهم في إنهاء المشكلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن ملاحقة التجار في باب البحر، جعلتهم ينتقلون إلى أماكن أخرى مثل أكتوبر والشيخ زايد، منوهًا بأن مكاسب السوق السوداء من السجائر وصلت إلى 100% دون أن يدخل منها شيء لخزانة الدولة.

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بتوزيع السجائر التي تم ضبطها في مخازن بها آلاف الكراتين، على محطات وطنية، حتى يتم بيعها للمواطنين بأسعارها الرسمية وعدم إخفائها.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.

ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.