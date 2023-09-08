البنك الدولي يعلن عن تمويل لمساعدة تشاد على مواجهة أزمة اللاجئين

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أعلن البنك الدولي في بيان، اليوم الجمعة، عن تمويل جديد قيمته 340 مليون دولار لمساعدة تشاد على مواجهة عدة أزمات، منها تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور، وفقاً لوكالة رويترز.