شهدت منطقة حمام موسى السياحية اليوم الجمعة، إقبالًا شديدًا من المواطنين بمدينة طور سيناء للتنزه وسط واحة النخيل، والاستمتاع بالمياه الكبريتية التي توجد به.

وقال أحمد عبد الله، أحد المواطنين، إن منطقة حمام موسى السياحية لها مكانة خاصة عند مواطني المدينة وزوارها، لما لديها من قدرة الشفاء من العديد من الأمراض، لكون مياهها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وتصل درجة حرارتها عند العين التي تتدفق منها من باطن الجبل إلى نحو 37 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأسر والعائلات بالمدينة حرصت على قضاء اليوم بالكامل داخل الحمام، وسط فرحة من الأطفال، لكونه مكانًا للتنزه ومصيفا في نقس الوقت، لاحتوائه على 3 حمامات سباحة إحداهما محاطا بقبة للحفاظ على الخصوصية، والآخر كبير مكشوف، والثالث خاص بالأطفال.

وأكد أن هذا الاقبال جاء عقب غلقه على مدار يوميين متتاليين لإجراء أعمال الصيانة، وتنظيف وتطهير الحمامات.

وقال أحمد الحضري، نائب رئيس مدينة طور سيناء، إنه يجري تطهير وتنظيف الحمامات أسبوعيًا، ورفع المحلفات يوميًا، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتكليف من مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، للحفاظ على الشكل الحضاري لهذه المنطقة السياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا يوميًا.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، تواجد عمال النظافة، ومسئولين عن المنطقة لتنظيم ساعات دخول حمام السباحة التي توجد تحت القبة، بواقع ساعة للرجال، وساعة للسيدات بالتبادل على مدار اليوم، مع توفير الخدمات لزوار المنطقة.

وناشد نائب رئيس المدينة، المواطنين المترددين على المنطقة بالتكاتف والتعاون مع الوحدة المحلية، للحفاظ على نظافة المنطقة، والالتزام بمواعيد فتحها وغلقها، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء أحواض لغسل الأقدام قبل النزول في عيون حمام موسى.