مدير منظمة الصحة العالمية يتعهد بحشد الجهود الدولية لدعم النظام الصحي في السودان

تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس يوم السبت خلال زيارته للسودان بحشد الجهود الدولية لدعم النظام الصحي في البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة السودانية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أعقاب محادثات مع وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في مدينة بورتسودان شرقي السودان، إن البلاد تحتاج إلى الكثير من الدعم من الشركاء في المجال الصحي.

وقال إبراهيم إن زيارة تيدروس سوف تعزز العلاقات بين السودان ومنظمة الصحة العالمية، والتي قامت" بجهود كبيرة في توفير الدعم الفني والمادي"، وفقا للبيان.

كما عقد جيبرييسوس يوم السبت لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، وقدم عقار خلال اللقاء تقريرا مفصلا حول الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد ولاسيما تأثير الحرب على الوضع الصحي والإنساني، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن تيدروس وصل إلى السودان في وقت سابق من يوم السبت، خلال زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين وممثلي الأمم المتحدة، ويقوم بتفقد المنشآت الصحية وملاجئ النازحين داخليا.

وقالت وزارة الصحة السودانية يوم السبت إن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من السودان مؤخرا أسفرت عن مقتل 205 أشخاص، بينما سجلت البلاد 5081 حالة كوليرا، بما في ذلك 176 وفاة.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023، صراعا داميا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 ألفا و650 قتيلا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 7ر10 مليون شخص نزحوا داخليا في السودان، بينما يسعى نحو 2ر2 مليون آخرين للجوء إلى البلدان المجاورة.