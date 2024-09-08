أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول، والعجز الشديد في المدرسين، أديا إلى عزوف كبير من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء السبت، إن "مراكز الدروس الخصوصية لا تقدم خدمة التعليم ولا التربية، وإنما تقدم خدمة أخرى تتمثل في مساعدة الطلاب على اجتياز الامتحانات؛ دون تعليم حقيقي".

وأضاف أن الوزارة الجديدة بدأت العمل وفق "الخطة الاستراتيجية للوزارة والدولة، وهي خطة معلنة وثابتة جرى تطبيقها منذ عام 2018 وتستمر حتى عام 2030"، معقبا:" لم نستحدث فيها أية تغييرات؛ لكننا بدأنا في تطبيق الإجراءات التي نستطيع تنفيذها وأدواتها متوفرة".

وأوضح أن "إجراءات الوزارة جاءت من الواقع على الأرض، بعد زيارتنا لـ 15 محافظة، واجتماعنا مع أكثر من 230 مدير إدارة، وجميع قيادات التعليم، و120 أستاذا بمركز البحوث التربوية، فجميع القرارات مستمدة من آراء مديري المدارس والإدارات والمديريات، وليست قرارات أو خطة فردية".

وأكد أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تبدو "سريعة وكبيرة"، لكنها في الواقع تشكل "حزمة متكاملة يخدم كل قرار القرار الآخر، ولا يمكن تنفيذ أي قرار بمعزل عن القرارات الأخرى".

وأشار إلى زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية إلى ثلاثة أضعاف خلال موازنة العام الماضي؛ وذلك من أجل تسريع بناء الفصول الجديدة.