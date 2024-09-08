ولاية ألمانية توقع 1208 عقوبات على مطاعمها في 2023 بسبب مخالفات لقواعد النظافة والتصنيف

أفادت حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية بأن أعمال التفتيش التي أجرتها سلطاتها المختصة في العام الماضي على نحو 6000 مطعم وكشك مأكولات في الولاية الواقعة شمال شرق ألمانيا، أسفرت عن توقيع 1208 عقوبة بسبب مخالفات لقواعد النظافة الصحية أو التصنيف غير الصحيح للأطعمة.

وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تراوحت بين تحرير بلاغات جنائية بحق ثمانية مطاعم وفرض غرامات مالية على 47 مطعما، بالإضافة إلى إلزام 1153 بتنفيذ شروط لتصحيح المخالفات المكتشفة لديها.

جاء ذلك في رد من حكومة الولاية على استجواب من مارتن شميت، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلمان مكلنبورج-فوربومرن. ويعمل حوالي 70 مفتشًا لسلامة الأغذية في البلديات في شمال شرق البلاد.

كان سؤال شميت منصبا بالتحديد على محلات بيع الشاورما، ومع ذلك، فإن البيانات المجمعة لا تظهر أيا من هذه المحلات تقدم الشاورما.

وأوضحت الحكومة أنها لا تخطط لتنفيذ برنامج لكبح أسعار الشاورما وهو ما سأل عنه شميت أيضًا. وذكرت وزارة الزراعة المعنية بحماية المستهلك أنه " لا توجد أيضًا أموال مخصصة لهذا الغرض في ميزانية الولاية".

وكانت أسعار الشاورما ارتفعت في الآونة الأخيرة.

وثمة جدل في الوقت الراهن حول ما يمكن أن يتعين أن تحتويه الشاورما من مكونات. وكان الاتحاد الدولي للشاورما طالب الاتحاد الأوروبي بإدراج هذا النوع من الطعام ضمن قائمة التكتل لـ "الأطباق التقليدية المضمونة". وفي حال لبى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب، فعندئذ سيتعين إنتاج أسياخ الشاورما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفقًا لقواعد موحدة.



