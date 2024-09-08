شولتس يعلن عدم نيته طرح مسألة الثقة في حكومته في البرلمان

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه لا ينوي طرح مسألة الثقة في حكومته في البرلمان لبدء انتخابات مبكرة.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الحكومة لديها أغلبية لتنفيذ المهام المطروحة الآن، مشيرا إلى أن طرح مسألة الثقة في الحكومة "هي فكرة صغيرة من المعارضة حيث يكررون هذه الكلمة كل ثلاثة أسابيع تقريبًا".

وأضاف شولتس، أنه يتوقع أن تشكيل الحكومات في ألمانيا سيكون صعبًا في المستقبل المنظور، وقال: "إذا جاز لي أن أشارككم آلام أسناني، أخشى أنه بغض النظر عن كيفية تطور الأمور في السنوات المقبلة، أننا سيكون لدينا في ألمانيا على مدار سنوات عديدة تشكيلات يصبح تكوين الحكومات فيها معقدا للغاية"، لافتا إلى أن هذا الأمر سيظهر سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات.

وأضاف: "ولذلك، من المهم أن نتوصل إلى أسلوب للتعاون بيننا، بحيث تتمكن الأحزاب التي ربما لم تكن تتوقع عند تأسيسها أن تحكم معًا، من العمل بشكل يحقق إنجازات رغم كل شيء". وذكر أن حكومته الائتلافية حققت الكثير على هذا الصعيد.