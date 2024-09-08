محافظ الغربية: تلقينا 147 ألف طلب تصالح يتم فحصها بدقة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، رفض اللجان المتخصصة لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، 1993 طلبًا من طلبات التصالح، مؤكدًا انتهاء قبول 1709 طلبات، ورفض 284 طلبًا.



وقال الجندي، في تصريحات صحفية، إن المحافظة تلقت 147 ألفا و95 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء في محافظة الغربية، وسيتم فحص الطلبات المتبقية للتصالح، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها حتى نهاية مهلة التصالح.

وأضاف الجندي أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، وخفضت أسعار التصالح في مخالفات البناء مرتين في جميع المستويات، و3 مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، مع توحيد سعر التصالح بالقرى.

ودعا الجندي المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن ذلك سيعود على المواطنين في شكل خدمات ويرفع القيمة السوقية للمباني التي قام أصحابها بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع.