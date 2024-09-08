عمال يستولون على مفاتيح 200 سيارة احتجاجا على احتمال إغلاق مصنع لأودي في بروكسل

قام عمال في مصنع تابع لشركة أودي الألمانية للسيارات في العاصمة البلجيكية بروكسل بالاستيلاء على مفاتيح حوالي 200 سيارة في خطوة احتجاجية على احتمال إغلاق المصنع.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن هؤلاء العمال يسعون من خلال هذا العمل إلى إجبار الإدارة التنفيذية على تقديم توضيح بشأن مستقبل المصنع وأنهم أعلنوا أنه طالما لم يحدث ذلك فلن تغادر أي سيارة المصنع.

في المقابل، أعلنت أودي أنها لن تقبل هذه المساومة، وهددت بتقديم بلاغ للشرطة إذا لم يتم إرجاع المفاتيح بحلول ظهر غد الاثنين، مشيرة إلى أن من الممكن التعرف على المسؤولين عن السرقة من خلال مراجعة صور تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت أودي أعلنت في يوليو الماضي أنه لا يمكن استبعاد إيقاف التشغيل في بروكسل، وعللت ذلك بتراجع الطلب على السيارات الرياضية الكهربائية متعددة الأغراض من طراز "كيو8 إي-ترون" التي يتم إنتاجها في المصنع.

كان عدد العاملين في المصنع وصل مؤخرا إلى حوالي 3000 موظف، وزادت مخاوف هؤلاء العمال مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت المجموعة الأم فولكس فاجن أنه لن يتم إنتاج أي طراز آخر في بروكسل خلال السنوات القادمة.

ووفقًا لنقابات العمال، كان الموظفون ردوا على هذا الإعلان في الأيام الأخيرة بتنظيم إضرابات الأمر الذي حال دون استئناف الإنتاج في المصنع في بروكسل بعد العطلة الصيفية. ويخطط العاملون لتنظيم يوم احتجاج كبير في 16 سبتمبر الجاري.