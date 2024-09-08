مسئولون أمريكيون: تأجيل تقديم مقترح جديد لاتفاق غزة إلى أجل غير مسمى

قال مسئولون أمريكيون إنهم أجلوا خطتهم لتقديم اقتراح اتفاق لإسرائيل و"حماس" إما بقبول الصفقة أو رفضها إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم.

وذكر مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "حماس" قدمت مطلباً جديداً في وقت سابق من هذا الأسبوع جعل الاتفاق بعيد المنال بشكل أكبر في الوقت الحالي.

في حين أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات كانت قد تعثرت بالفعل بسبب المطالب التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أسابيع.

وكان الطرفان اتفقا، بشكل مبدئي، على أنه في مرحلة معينة ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة مقابل إطلاق "حماس" سراح جنود إسرائيليين، لكن هذا الأسبوع، قالت الحركة إنه يجب مبادلة هؤلاء الأسرى بالمحتجزين المدنيين أيضاً، وهو ما وصفه مسؤول الإدارة الذي تحدث إلى "واشنطن بوست" بتكتيك "حبة السم".

ويشير مصطلح "حبة السم" في المفاوضات إلى محاولة أحد الطرفين تعطيل أو تعديل مسار الصفقة عن طريق إدخال شروط أو مطالب غير مقبولة للطرف الآخر لتفادي تقديم تنازلات تهدد موقفه، ويعتبرها غير مقبولة.