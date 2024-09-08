رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قوة يهودية يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم يتسحاك كرويزر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قوة يهودية» - الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير – اليوم الأحد، المسجد الأقصى.

وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية»، بأن كرويز، اقتحم المسجد الأقصى رغم تحذير الأجهزة الأمنية له من احتمال توتر العلاقات مع الأردن، وأدى صلوات يهودية فيه.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية مع الأردن إثر مقتل 3 إسرائيليين، الأحد، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند معبر بين الضفة الغربية والأردن، فيما تم تحييد منفذ العملية.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.