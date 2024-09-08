الأنواء الجوية العراقية: احتراق نيزك في الغلاف الجوي فوق العراق هو تكرار لظاهرة فلكية قديمة

كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن حقيقة الضوء الذي شوهد يوم الجمعة الماضي، والذي أثار تساؤلات حول سقوط نيزك في العراق.

وأوضحت الهيئة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الضوء الذي ظهر في كل من سوريا وتركيا والعراق نتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي، مؤكدة أنه لا علاقة بين هذه الظاهرة والزلازل.

وأكد مدير قسم الرصد الزلزالي، سلمان صدام البهادلي، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك لا يستدعي القلق، حيث إن احتراق النيزك لا يمكن أن يسبب زلزالاً، وبالتالي لا يوجد سبب للذعر بين المواطنين.

-حادثة سابقة

في مساء العاشر من أغسطس عام 1888، أضاءت سماء قرية جبلية في إقليم كردستان بالقرب من السليمانية كرة نارية لامعة، وكانت تحمل خلفها دربًا من الدخان وهي تمر نحو قرية أخرى مجاورة، ثم انفجرت في السماء، مما أدى إلى تدمير المحاصيل وتساقط الحجارة لمدة 10 دقائق على تلة هرمية الشكل، وأسفر ذلك عن مقتل رجل وإصابة آخر بالشلل.

واكتشفت مجموعة من العلماء، اثنان منهم في تركيا وواحد في الولايات المتحدة، هذا الحدث عبر البحث في أرشيفات رقمية حديثة للإمبراطورية العثمانية.

وكانت الخلافة العثمانية معروفة بحفظ سجلات دقيقة، وتمكن الباحثون من الوصول إليها بعد رقمنتها.

ونُشرت نتائج هذا البحث في أبريل 2022 في مجلة "Meteoritics & Planetary Science". الباحثون يعتقدون أن هذا الحدث هو أقدم حالة وفاة مسجلة بسبب نيزك في التاريخ، ولكن لم يتم تأكيد مصدر الشظايا الحجرية التي تم جمعها بعد الحادثة حتى الآن.