عشرات الآلاف يحتفلون بافتتاح مهرجان لولابالوزا الغنائي في برلين

تجمع عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى في مهرجان لولابالوزا الموسيقي في برلين وسط درجات حرارة صيفية مرتفعة، حسبما أفاد المنظمون مساء يوم السبت.

وأشار المنظمون إلى أن حوالي 50 ألف زائر حضروا انطلاق المهرجان الممتد ليومين في ملعب الأولمبياد. وكان من المقرر أن تكون أبرز العروض في مساء اليوم الأول لمغنية الراب شيرين ديفيد.

وتحمل المعجبون درجات الحرارة المرتفعة وجلب العديد منهم مراوح لتبريد أنفسهم مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية. وعرضت شاشات الفيديو نصائح حول كيفية التعامل بشكل أفضل مع الحرارة.

وقال المنظمون إن المهرجان بدأ بسلاسة. وقد قاموا بتعديل الإجراءات الأمنية مع السلطات بعد حوادث الطعن القاتلة الأخيرة في زولينجن، في غربي ألمانيا.

وأشار المنظمون إلى أنه يجري دائما تعزيز إجراءات الأمن في الفعاليات الكبيرة. وبدى أن عمليات التفتيش عند الدخول تجري بسلاسة حتى المساء دون أي تأخير كبير.

وتضمنت قائمة الفنانين المغني البريطاني سام سميث، ومغني الراب كرو، ومغني الأفروبِيت النيجيري بورنا بوي.

ويجري تنظيم مهرجان لولابالوزا في ملعب الأولمبياد في برلين منذ عام 2018. وتأسس المهرجان الأمريكي في عام 1991 على يد بيري فاريل، مغني فرقة جينز آديكشن. وبدأ مهرجان لولابالوزا في الظهور أوروبيا في ميدان تمبلهوف في برلين في عام 2015.