«غادة الكاميليا» و«قابل للحذف» في مشاهدات نوادي مسرح ثقافة أسوان

ضمن الموسم المسرحي الجديد لنوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، شهدت لجنة مشاهدات ومناقشات نوادى المسرح عددا من العروض بفرع ثقافة أسوان.

بدأت المشاهدات بعرض "غادة الكاميليا" عن الرواية الشهيرة لألكسندر دوماس الابن، وهو عرض أداء حركي صامت لفرقة قصر ثقافة أسوان، كيروجراف أحمد جمعة، سينوغرافيا خالد سنوسي، وإخراج هاني جمال. وتدور أحداثه حول مارجريت جوتيه التي تموت وسط أصدقائها ويشيع جسمانها في طقس جنائزي، وهي في تابوت الموت داخل الكنيسة ينسلخ من جسدها طفلة تعبر عن حياتها التي تربت عليها من صغرها في بيوت البغاء وتتوالى الأحداث.

وشهدت اللجنة العرض الثاني "قابل للحذف" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو، تأليف طه الأسواني، إخراج على عبد الجواد. تدور أحداثه حول رجل غريب يرى حياته من خلال مجموعة من الرسائل التي يكتبها، فتحدث بالفعل كأنه يشاهد فيلم سينمائي، فجأة يتعرض لحادث غامض تتوقف بعدها قدرته على اكتشاف المستقبل من خلال رسائله، ويبقي جزء من حياته مفقود تم حذفه من ذاكرته لأسباب مجهولة.

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجي العروض ولجنة المشاهدة حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها وكيفية توظيفها لخدمة العرض.

العروض قدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود بحضور اللجنة المكونة من المخرجين: إبراهيم مصطفى، أحمد صبرى، خالد عطا الله، محمود النجار، حيث تمت مشاهدة أجزاء منها بقاعة قصر ثقافة العقاد.

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية.