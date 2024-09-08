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تفاصيل مقتل سيدة ووالدتها على يد طليقها في السعودية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 1:40 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 1:40 م

طالبت أسرة السيدة أسماء، ووالدتها إيمان، ضحايا طليق الأولى الذي أنهى حياتهما في السعودية، بالقصاص من المتهم بعدما جرى ضبطه عقب ارتكابه جريمته.

وأوضحت الأسرة، في تصريحات صحفية، أن المجني عليها كانت تعيش رفقة أطفالها الثلاثة ووالدتها في السعودية، حيث تعمل هناك ممرضة، وذلك بعد انفصالها عن طليقها المتهم منذ شهرين.

وأشارت الأسرة، إلى أن المتهم تربص بطليقته المجني عليها، وحضر إلى مسكنها فجر الأربعاء الماضي، حيث تشاجر معها وأنهى حياتها ووالدتها بعدة طعنات.

فيما حضرت الشرطة إلى المسكن فور وقوع الجريمة وألقت القبض على المتهم.

وطالبت الأسرة بالقصاص من المتهم، مؤكدين أنه سبق وشرع في قتل المجني عليها طليقته قبل نحو شهرين، لكنها تنازلت فيما بعد لأجل أن يتم الانفصال بينهما في هدوء.

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