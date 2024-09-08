إقبال كبير على شراء حلوى المولد النبوي الشريف بجنوب سيناء

شهدت محلات الحلوى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء حلوى المولد النبوي الشريف بمختلف أنواعها، والعرائس الكبيرة التي تزينت بالأنوار وسط فرحة بين الأطفال.

وقال محمد حمد، يعمل في أحد محلات بيع الحلوى، إن الاحتفال بالمولد النبوي مرتبط لدى المصريين بشراء الحلوى مختلفة الأنواع والأشكال، إضافة إلى أن الأطفال يفضلون شراء العرائس والجمال وهي ليست من الحلوى، كما أن جميع العرائس شغل هاند ميد، كما أنها مختلفة الحجم والألوان لذا تجذب الكبار والأطفال.

وأكد حمد، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الحلوى عامًا بعد الآخر، إلا أن المواطنين يقبلون على شرائها، كون هذه الطقوس تعد من المعتقدات الدينية الراسخة في أذهان المصريين بشكل عام، وليس المجتمع السيناوي فقط، لذا تحرص المحلات على عرض مختلف أنواع الحلوى التي تتناسب مع المستوى الاقتصادي لجميع المواطنين.

وأوضح أن أسعار الحلوى تختلف باختلاف الحشو الذي يوجد بها، فكلما كان الحشو من المكسرات كما زاد سعر الكيلو، مشيرًا إلى أن كل نوع من أنواع الحلوى له زبونه الخاص، والكثير يفضل التشكيل والتنويع في الحلوى.

وعن الأسعار، لفت إلى أنها في متناول الجميع، فبلغ كيلو المشكل 180 جنيها، وكيلو حلوى العلف من "السودانية، السمسمية، والحمصية" بلغ 200 جنيه، كما يوجد مشكل في متناول المواطنين من محدودي الدخل بلغ 140 جنيها، وأيضًا أنواع من حلوى السودانية والحمصية والسمسمية الكيل منها بـ 160 جنيها.

وتابع كما توجد علب حلوى جاهزة، وتختلف أسعارها حسب نوع الحلوى والوزن، فيوجد علب بسعر 470 جنيها، وزنها يصل إلى 2 كيلو ونصف من الحلوى، وهي عبارة عن مكسرات من الفسدق واللوز وعين الجمل، وتوجد علب 3 كيلو ونصف بسعر 350 جنيها، ويوجد علب تشكيلة عادية يتراوح سعرها من 120 حتى 360 جنيها حسب الوزن.