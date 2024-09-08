إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية

شنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة اليوم الأحد، حملة في الإسماعيلية لإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تنفذ في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة، والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

ونُفذت الإزالات بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بإشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون، حيث تضمنت الإزالات 10 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص على أملاك خاصة بمساحة 1800 متر، عبارة عن أسوار ومبانٍ بدون ترخيص غير مأهولة بالسكان.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.