الطوارئ الليبية في القبة تطالب السكان بسرعة إخلاء منازلهم تحسبا من سيول عارمة

قال مراسل روسيا اليوم في ليبيا فجر يوم الأحد، إن لجنة الطوارئ في مدينة القبة (40 كلم غرب درنة شرقي البلاد) طالب السكان بسرعة إخلاء منازلهم تحسبا من سيول قد تجتاح المدينة.



كارثة درنة

وأفاد سكان بالمدينة في تصريح لروسيا اليوم بأن عملية الإخلاء تهم سكان المناطق القريبة من مجرى الوادي أو ما يعرف لدى عامة الناس باسم "القبة اللوطية".



وتزامن طلب السلطات مع الذكرى الأولى لكارثة درنة التي دمرت فيها الفيضانات أكثر من 5500 منزل ومبنى وأزيد من 11 ألف قتيل.

وتعد مدينة درنة أكثر المناطق الليبية تضررا جراء العاصفة المتوسطية "دانيال" التي اجتاحت مناطق عدة شرقي البلاد.