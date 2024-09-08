الطيران الأمريكي والبريطاني يشن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن الطيران الأمريكي والبريطاني شن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية.



ولم تكشف القناة حتى الآن عن المواقع التي قصفت أو الأضرار التي تسببت بها الغارات.



وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون أمس إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.