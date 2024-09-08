 الطيران الأمريكي والبريطاني يشن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2024 8:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الطيران الأمريكي والبريطاني يشن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية

وكالات
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 8:11 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 8:11 ص

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن الطيران الأمريكي والبريطاني شن ثلاث غارات على مواقع في منطقة ميتم شرق مدينة إب اليمنية.

ولم تكشف القناة حتى الآن عن المواقع التي قصفت أو الأضرار التي تسببت بها الغارات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون أمس إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك