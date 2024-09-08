رئيس الوزراء الباكستاني يطلق حملة خاصة لمكافحة شلل الأطفال

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أطلق رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، حملة خاصة لمكافحة شلل الأطفال لضمان القضاء التام على المرض في البلاد.

وبادر رئيس الوزراء بإطلاق الحملة في 115 منطقة من البلاد، والتي سيتم خلالها تطعيم 30 مليون طفل دون سن الخامسة ضد هذا المرض، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ومن 9 إلى 15 سبتمبر، سيقوم حوالي 286 ألف عامل من فرق مكافحة شلل الأطفال بالذهاب من باب إلى باب لإعطاء قطرات شلل الأطفال للصغار.

وقال رئيس الوزراء: "نحن ممتنون للشركاء والمنظمات الدولية الصديقة التي تتعاون مع الحكومة في مكافحة شلل الأطفال."

وأعرب عن تفاؤله بأن الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الحكومات الإقليمية والشركاء، ستنجح في القضاء التام على شلل الأطفال من البلاد.

وقال رئيس الوزراء: "إن جهودنا للقضاء على شلل الأطفال في باكستان ستؤتي ثمارها بالتأكيد، إن شاء الله"، كما أشاد رئيس الوزراء بجهود المسؤولين الاتحاديين والإقليميين، وأفراد أطقم مكافحة شلل الأطفال، وأفراد الأمن العاملين فى هذا المجال.

ودعا رئيس الوزراء الآباء إلى التأكد من حصول أطفالهم دون سن الخامسة على لقاح شلل الأطفال لحمايتهم من الإعاقة مدى الحياة.