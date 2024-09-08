محسن صالح: بن رمضان يشبه لاعبي الدوري المصري

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي أن الفوارق الفنية بين محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينسفاروش المجري، وبقية لاعبي الدوري المصري غير كبيرة.

وقال محسن صالح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الفوارق الفنية بين التونسي محمد علي بن رمضان واللاعبين في مصر ليست كبيرة للغاية".

وأضاف: "إذا كانت الفوارق كبيرة للغاية لما كان سيأتي إلى هنا.. كان سيظل مع فريقه، هو يأتي إلى هنا لأنه يشبهك وقريب منك".

وتابع: "إذا كانت لدى اللاعب رغبة في الانضمام لصفوفنا، فنبحث بعد ذلك عن راتبه، وهل هذا مناسب لنا أم لا، خصوصًا أن هناك أرقام كبيرة لا يمكننا أن ندخل فيها، هناك سقف لنا في الرواتب ولا يمكننا تجاوزه".

وأتم محسن صالح تصريحاته قائلًا: "هناك صفقات التمويل لا يغطيها، نحن نعمل وفقًا لميزانية نادي، ولا نعمل وفقًا لتبرعات.. الآن، النادي الأهلي يستثمر في نتائجه فقط، أي وفقًا لما يحصل عليه النادي من مكافآت مالية بعد التتويج بالبطولات".