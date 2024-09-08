إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

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قال مسئولون إن شرطة ولاية كنتاكي الأمريكية تبحث في منطقة وعرة قرب غابة وطنية عن مشتبه به بعد إصابة سبعة أشخاص على الأقل بجروح جراء إطلاق النار عليهم أثناء القيادة على الامتداد الريفي لطريق سريع بين الولايات.

ووقع إطلاق النار في مقاطعة لوريل - الواقعة على بعد نحو 145 كيلومتراً إلى جنوب مدينة ليكسينجتون - على طول الطريق آي-75، وهو شريان رئيسي يربط شمال البلاد بجنوبها، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب شريف مقاطعة لوريل، أن هناك إصابات عدة خطرة لكن لم يتأكد سقوط قتلى.

ويُشتبه في أن جوزف كاوتش (32 عاما) هو مطلق النار.

وقال مكتب الشريف إن المشتبه به يبدو مسلحاً وخطيراً وإن الطريق السريع أغلِق في الاتجاهين.

وحث حاكم كنتاكي آندي بيشير السكان على تجنب منطقة إطلاق النار.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث يمتلك نحو ثلث البالغين سلاحاً فيما تبدو قوانين شراء أسلحة من العيار الثقيل متراخية.

وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية من الناخبين يفضلون قوانين أكثر صرامة لشراء الأسلحة النارية واستخدامها. لكن جماعات الضغط القوية المؤيدة لاقتناء السلاح تعارض فرض مزيد من القيود، فيما فشل المشرعون مرارا في التحرك.