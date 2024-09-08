قالت تقارير صحفية ان الجابوني آرون بوبيندزا حسم قراره بشأن مستقبله وسط شائعات حول تراجعه عن الانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأشار موقع iam sport أن اللاعب حسم قراره بتفعيل عقده مع الزمالك والدفاع عن الوان القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق اليوم عن الصفقة الثالثة بالتعاقد مع بوبيندزا بعد توقيع اللاعب على العقود وفي انتظار وصوله إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وقال الموقع أن اللاعب سيحصل على راتب يصل إلى مليون يورو في الموسم الواحد في الوقت الذي أكد فيه مصدر من نادي الزمالك أن اللاعب سيحصل على 600 ألف دولار في الموسم الأول تصل إلى 900 ألف دولار في حال تحقيق بعض الحوافز المتفق عليها في العقد.