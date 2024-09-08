حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مرتفع أبو دجاج وتحقيق إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مرتفع أبو دجاج وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الأحد، تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة».

وجدد التأكيد أن الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل.

وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجوي الإسرائيلي «ضرب منشآت عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان».

وكان «حزب الله» قد أعلن، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، استهداف كريات شمونة شمال إسرائيل بدفعتين من الصواريخ، رداً على سقوط قتلى من الدفاع المدني خلال قصف إسرائيلي على بلدة «فرون».

ويأتي ذلك فيما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية السبت، بمقتل 3 مسعفين في بلدة فرون.

وأوضح المركز، في بيان نقلت عنه «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، هي استشهاد 3 مسعفين وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة».