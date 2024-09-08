نائب رئيس الكنيست: نعرف مكان نصر الله وربما نقضي عليه

قال نائب رئيس الكنيست وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع نيسيم فاتوري، إن تل أبيب تعرف مكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، معقبًا: «ربما نقضي عليه إذا لم يكن لدينا خيار».

وأضاف خلال تصريحات نقلتها صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الأحد، أن «بلاده تنوي التوجه إلى الحرب في جبهة الشمال، بعد إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة».

وأشار إلى معارضته لقرار استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت في وقت الحرب، مناشدًا الوزير التوقف عن الكلام وبدء العمل الفعلي؛ تعقيبًا على تصريحات جالانت التي قال فيها: «سنعيد لبنان إلى العصور الوسطى».

وأكمل: «يجب أن نتوقف عن الكلام ونبدأ بالفعل، وأن نريهم ما يستحقون، يجب أن نظل في الشمال وأن نستعيد الأمن، هذه حرب لا خيار فيها منذ البداية».

واستطرد: «أعلم بوجود ضغوط من الأمريكيين، لكن يجب أن نثبت على موقفنا مثلما دخلنا خان يونس ورفح رغم معارضة الأمريكيين، هذه هي الكيفية التي تفوز فيها بالحرب».

ووصف عضو الكنيست المتظاهرين في إسرائيل الذين يطالبون بصفقة فورية لإعادة الأسرى، بأنهم «ذراع لحماس»، قائلًا إنهم «يرقصون على دماء المختطفين».

وشدد على أن «هذا الأمر لا يجب أن يستمر وعليه أن يتوقف»، معتبرا أنهم «يدمرون اتفاق تبادل الأسرى باستمرار»، على حد زعمه.

وعن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قال عضو الكنيست الإسرائيلي: «سنصل إليه أيضا، لقد أصبح وحيدا في قيادة حماس».