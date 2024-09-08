أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص جراء هجمات بذخائر عنقودية روسيا

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هاجمت القوات الروسية بلدة ديرهاتشي في منطقة خاركيف، باستخدام صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس الإدارة المحلية فياتشيسلاف زادورينكو، قوله إن هناك 10 إصابات مؤكدة".

وأشار إلى أن "النيران اشتعلت في الجزء السكني نتيجة للقصف الروسي لديرهاتشي. ووفقا لتقارير أولية، استخدمت روسيا ذخائر عنقودية. ولا يزال التهديد من تكرار القصف مرتفعا".

وأضاف أن هناك طفلا بين المصابين.

وكانت المدفعية الروسية قصفت ظهر اليوم الأحد بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف مما أسفر عن إصابة امرأة (66 عاما).