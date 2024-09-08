شركة بوينج والنقابة تتوصلان إلى اتفاق مبدئي وزيادة أجور العمال بنسبة 25%

أعلنت شركة بوينج لصناعة الطائرات المتعثرة، اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أكبر نقاباتها يتضمن زيادة الأجور بنسبة 25% قبل أيام قليلة من موعد إضراب يجرى التهديد به.

وكانت النقابة الدولية للميكانيكيين، التي تمثل حوالي 33 ألف موظف، تطالب في الأصل بزيادات في الرواتب بنحو 40%.

ومن المقرر تطبيق زيادة الدخل التي تم الاتفاق عليها، اليوم الأحد، إلى جانب زيادات في تكاليف تغطية الرعاية الصحية وفوائد التقاعد، على مدى أربع سنوات.

ويوفر هذا الاتفاق أيضا زيادة في الأمن الوظيفي لأعضاء النقابة، بما في ذلك التزام بصناعة الطائرة الجديدة التالية في أحد المصانع التي تمثلها النقابة في منطقة بوجيت ساوند.

وأشارت شركة بوينج إلى أنه إذا تم التصديق على الاتفاق المؤقت بحلول 12 سبتمبر 2024، فسوف يتلقى الموظفون مبلغ مقطوع قدره 3000 دولار لمرة واحدة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي عند منتصف ليل الخميس القادم، وربما كان سيبدأ إضراب على الفور إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



