دراسة: الشاي الأخضر يخلص الإنسان من الكوليسترول الضار بالدم

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يمتلك الشاي الأخضر شعبية أقل من النوع الأحمر الأكثر قبولا بين الناس، ولكن أكدت الدراسات المتتالية أهمية الشاي الأخضر الصحية بسبب المواد المفيدة المتوافرة فيه.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، دراسة شملت أكثر من 3000 شخص، مقسمين على 31 تجربة مختلفة لمعرفة تأثير الشاي الأخضر على كوليسترول الدم.

ووجد الفريق أن شرب الشاي الأخضر نجح في تقليل كوليسترول الدم الضار وكذلك الدهون الثلاثية، بينما أعطى الشاي نفس النتائج باختلاف الحالة الصحية بين المشاركين في التجارب.

وتحدثت الصحيفة عن دراسة أخرى أوضحت أن مادة الكادكين المتوافرة بالشاي الأخضر والشبيهة بالكافيين هي ما يقلل الكوليسترول الضار بالدم، بينما لا تخفض الكوليسترول الكثيف المفيد للإنسان.

وقالت تريزا فانغ، بروفيسور التغذية بجامعة هارفارد البريطانية، إن تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميا هي الكمية المثالية لتحقيق الفائدة العلاجية الخافضة للكوليسترول.

وأكدت تريزا، قدرة الشاي الأخضر على تحسين صحة الأسنان.