وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 60 مليونا و514 ألف خدمة مجانية خلال 38 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 60 مليون و514 ألفا، و60 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 7 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و886 ألفا و36 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 777 ألفا و382 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 385 ألفا و658 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و329 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 83 ألفا و220 خدمة، بالإضافة لتقديم 97 ألفا و255 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و965 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 58 ألفا و340 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 225 ألفا و402 خدمة.

وقال إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و618 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 5 آلاف و136 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2009 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 22 ألفا و708 خدمات.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و14 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».