مجلس النواب الأمريكي يعتزم تمديد تحقيق بشأن انسحاب أمريكا من أفغانستان لما بعد الانتخابات

يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تمديد تحقيق يجرى منذ عامين بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان إلى ما بعد صدور التقرير المقرر إصداره غدا الاثنين وحتى "ما بعد الانتخابات" في نوفمبر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن أحد المشرعين الذين يقودون التحقيق.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، إن هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال قائمة حيث يبحث الفريق في ما حدث على الأرض خلال الانسحاب في عام 2021، بما في ذلك نقص الحماية للقوات الأمريكية والأدلة المحدودة المتاحة من مقاطع الفيديو.

وأضاف ماكول اليوم الأحد في برنامج "فيس ذا نيشن" على قناة سي بي إس: "لدينا الكثير من الأسئلة التي لم تُجب فيما يتعلق بوزارة الدفاع".

وكان تفجير انتحاري عند مدخل المطار في كابول قد أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وحوالي 170 مدنيا أفغانيا خلال الانسحاب. ويحاول الجمهوريون، بمن فيهم المرشح الرئاسي دونالد ترامب، ربط نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسة ترامب في الانتخابات، بهذه الفوضى وسوء التنظيم الذي حدث تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

ويعتزم ماكول إصدار نتائج التحقيق غدا الاثنين، عشية المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وهاريس. وذكر ترامب خلال الحملة الانتخابية أنه سيطالب باستقالة أي مسؤولين شاركوا في قرارات الانسحاب من أفغانستان إذا تم انتخابه. كما قام ماكول الأسبوع الماضي بإصدار مذكرة استدعاء لوزير الخارجية أنتوني بلينكن للشهادة أمام اللجنة.