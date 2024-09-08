رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لاجتماع طارئ لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت استهداف عناصر الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق بلدة فرون قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بغارة إسرائيلية.

وقال ميقاتي: "هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية، وهذا الأمر ليس غريبا على العدو الإسرائيلي، ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضا".

وأضاف، "انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين في السرايا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت مقتل 3 أفراد من طواقم الدفاع المدني اللبناني وإصابة اثنين آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة فرون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وكانت مراسلة RT أفادت ليل الجمعة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة مستهدفا أحد الأودية المتصلة بين بلدات فرون والغندورية وصريفا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

في غضون ذلك أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الجمعة من مرتفعات الجولان المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي إلى جانب تنفيذ ضربات وقائية ضد المقاتلين والبنية التحتية لـ"حزب الله"، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.