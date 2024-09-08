 أدميرال صيني: زيارة سفينة حربية إندونيسية لشنغهاي تعزز العلاقات البحرية الثنائية - بوابة الشروق
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أدميرال صيني: زيارة سفينة حربية إندونيسية لشنغهاي تعزز العلاقات البحرية الثنائية

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 7:39 م

قامت سفينة التدريب التابعة للبحرية الإندونيسية، " كيه آر آى بيما سوسي"، بزيارة هامة إلى قاعدة ووسونج البحرية في شنغهاي، ما يؤكد التعاون البحري المتنامي بين إندونيسيا والصين.

وتعد هذه الزيارة الثانية للسفينة إلى ميناء شنغهاي المدينة الصينية العملاقة، وهو ما يعزز العلاقات الودية بين القوات البحرية في كلا البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وكان الأدميرال البحري باو داوهو، قائد القاعدة البحرية في شنغهاي، في استقبال السفينة كيه آر آى بيما سوسي، مساء أمس السبت، وأكد أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات البحرية الثنائية.

وأشاد داوهو بمساهمة السفينة في تعزيز التفاهم والتعاون بين البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني والبحرية الإندونيسية.

وأعرب اللفتنانت كولونيل هاستاريا دوي براكوسو، قائد السفينة كيه آر آى بيما سوسي، عن مشاعر مماثلة، مشيرا إلى أن الزيارة السابقة للسفينة إلى شنغهاي أرست أساسا قويا للتعاون في المستقبل.

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