مقتل ما لا يقل عن شخصين في هجوم روسي على شمال شرق أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون في هجمات جوية روسية على مدينة سومي بشمال شرقى أوكرانيا.

والضحايا هم زوجان من كبار السن، تدمر منزلهما خلال الليل، كما أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عامين وصبي (8 أعوام).

وتشهد مدينة سومي هجمات متكررة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الدفاع الجوي الأوكراني، إنه صد عددا كبيرا من الهجمات الروسية ليلة أمس السبت، حيث دمر 15 طائرة درون من بين 23 طائرة وصاروخ من بين أربعة صواريخ.

وأضاف أن مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك تعرضت لهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، صباح اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 800 من قنبلة جوية موجهة، ونحو 300 طائرة درون وأكثر من 60 صاروخا على بلاده خلال الأسبوع الماضي فقط.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يمكن وقف الإرهاب فقط من خلال سبيل واحد: وهو ضرب المطارات العسكرية الروسية وقواعدها ولوجستيات الإرهاب الروسي. علينا تحقيق ذلك".

وعزز زيلينسكي من مطالباته للشركاء الغربيين بتزويد كييف بأسلحة طويلة المدى لتدمير أهداف على الأراضي الروسية.

استمرار القتال العنيف حول بوكروفسك في شرقى أوكرانيا

واصلت القوات الروسية هجومها المستمر على خطوط الدفاع الأوكرانية بالقرب من مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية، الواقعة على أطراف منطقة دونباس.

ووفقا لتقرير الوضع الصادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد، تم صد 23 هجوما روسيا في شرق أوكرانيا. وقال التقرير: "الوضع في قطاع بوكروفسك لا يزال متوترًا."

كما تم تسجيل اشتباكات عنيفة في كوراكوفيه المجاورة، حيث حاولت القوات الروسية تقويض الدفاعات الأوكرانية هناك 19 مرة، حسب التقرير.

ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتحاول القوات الروسية توسيع مواقعها حول منطقة دونباس منذ أشهر.

وفى الوقت ذاته، أصاب هجوم بطائرة مسيرة من القوات المسلحة الأوكرانية مستودع وقود في منطقة بيلجورود جنوبى روسيا، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأحد، نقلا عن الحاكم الإقليمي.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، بحسب "تاس"، إن طائرة مسيرة قتالية أصابت المستودع في منطقة فولكونوفسك.

وأضاف: "تسبب الانفجار في اشتعال النار بالخزانات."

وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا في مهاجمة الأهداف اللوجستية والعسكرية على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة القتالية.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت صناعة الدفاع الأوكرانية بتزويد القوات المسلحة بآلاف الطائرات المسيرة الرخيصة نسبيا بتصاميم مختلفة ومدى متفاوت.